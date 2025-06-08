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Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи

Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» вынесла «Чикаго» (79:52), «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» (95:68).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Голден Стэйт – Лас-Вегас – 95:68  (15:13, 34:15, 22:21, 24:19)

ГОЛДЕН СТЭЙТ: Торнтон (22 + 11 подборов), Дзандаласини (18).

ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (17 + 6 подборов), Грэй (16).

7 июня. 22.00

Чикаго – Индиана – 52:79  (13:21, 15:20, 11:27, 13:11)

ЧИКАГО: Аллен (8), Кардосо (8 + 4 подбора), Ван Лит (7), Риз (4 + 12 подборов).

ИНДИАНА: Митчелл (17 + 5 подборов), Ховард (13 + 5 подборов), Макдональд (12).

8 июня. 3.00

ФиниксСиэтл – 77:89  (19:24, 24:22, 18:19, 16:24)

ФИНИКС: Сабалли (22 + 5 подборов + 6 передач), Хелд (14), Лакса (9).

СИЭТЛ: Диггинс (26 + 7 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Огвумике (13 + 6 подборов + 6 передач).

8 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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