Женская НБА. «Индиана» вынесла «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» и другие матчи
Сегодня состоялись три матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» вынесла «Чикаго» (79:52), «Голден Стэйт» разгромил «Лас-Вегас» (95:68).
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Голден Стэйт – Лас-Вегас – 95:68 (15:13, 34:15, 22:21, 24:19)
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Торнтон (22 + 11 подборов), Дзандаласини (18).
ЛАС-ВЕГАС: Уилсон (17 + 6 подборов), Грэй (16).
7 июня. 22.00
Чикаго – Индиана – 52:79 (13:21, 15:20, 11:27, 13:11)
ЧИКАГО: Аллен (8), Кардосо (8 + 4 подбора), Ван Лит (7), Риз (4 + 12 подборов).
ИНДИАНА: Митчелл (17 + 5 подборов), Ховард (13 + 5 подборов), Макдональд (12).
8 июня. 3.00
Финикс – Сиэтл – 77:89 (19:24, 24:22, 18:19, 16:24)
ФИНИКС: Сабалли (22 + 5 подборов + 6 передач), Хелд (14), Лакса (9).
СИЭТЛ: Диггинс (26 + 7 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Огвумике (13 + 6 подборов + 6 передач).
8 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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