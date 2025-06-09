Стивен Эй Смит больше всего хочет видеть Янниса Адетокумбо или Кевина Дюрэнта в «Никс»
Стивен Эй Смит поделился рейтингом клубов для громких обменов этого лета.
Пока что наибольший интерес представляет будущее форвардов Янниса Адетокумбо («Милуоки») и Кевина Дюрэнта («Финикс»), которые могут сменить команду в это межсезонье. Ведущий ESPN Стивен Эй Смит представил свой рейтинг предпочтительного перехода этих баскетболистов, проигнорировав фигурирующий в большинстве слухов «Сан-Антонио».
На первом месте для обоих форвардов оказались «Никс». «Мекка, Madison Square Garden с Джейленом Брансоном. Оставьте только Ануноби», – заявил Смит.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
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