Джейк Ларэвиа: «Я бы хотел играть за Дага Кристи»
Джейк Ларэвиа заявил, что хотел бы играть в «Кингз» под руководством Дага Кристи.
«То, что Даг Кристи остался в «Сакраменто», несомненно, повлияет на мое будущее в команде.
Мне нравилось, что он был временным главным тренером. Я даже сказал ему в интервью, что если его не наймут, то, скорее всего, я не подпишу контракт с «Сакраменто», но если он останется, у меня будет больше шансов вернуться в «Сакраменто».
Когда я узнал эту новость, я поздравил его. Я бы хотел играть за Дага Кристи», – признался форвард «Кингз».
Ларэвиа станет неограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: HoopsHype
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