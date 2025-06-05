Джейк Ларэвиа: «Я бы хотел играть за Дага Кристи»

Джейк Ларэвиа заявил, что хотел бы играть в «Кингз» под руководством Дага Кристи.

«То, что Даг Кристи остался в «Сакраменто », несомненно, повлияет на мое будущее в команде.

Мне нравилось, что он был временным главным тренером. Я даже сказал ему в интервью, что если его не наймут, то, скорее всего, я не подпишу контракт с «Сакраменто», но если он останется, у меня будет больше шансов вернуться в «Сакраменто».

Когда я узнал эту новость, я поздравил его. Я бы хотел играть за Дага Кристи », – признался форвард «Кингз».

Ларэвиа станет неограниченно свободным агентом по окончании текущего сезона.