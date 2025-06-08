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Чад Бьюкэнэн об обмене Халибертона в 2022 году: «Понимали, что в современной НБА сложно строить команду вокруг центрового»

Генменеджер «Индианы» рассказал, что подтолкнуло команду к сделке.

В 2022 году «Пэйсерс» обменяли Домантаса Сабониса, Джастина Холидэя, Джереми Лэмба и пик второго раунда драфта-2023 в «Сакраменто» на Тайриза Халибертона, Бадди Хилда и Тристана Томпсона.

«Наша команда тогда стояла на распутье. У нас не было молодого игрока, вокруг которого можно было бы выстроить будущее. Сабонис был отличным, очень результативным игроком. Но мы понимали, что в современной НБА сложно строить команду вокруг центрового, если только это не игрок уровня Йокича.

Поэтому мы стали искать подходящих молодых разыгрывающих. Таких игроков, конечно, очень сложно заполучить. Но мы решили, что Тайриз с его видением игры и нашим желанием строить команду в духе современной НБА – быстрого, более вариативного баскетбола – идеально впишется. Именно такой системный игрок был нужен Рику Карлайлу, и его философия игры полностью совпала с нашими целями», – рассказал Бьюкэнэн.

«Индиана» закончила сезон-2021/22 с результатом 25-57, сезон-2022/23 – 35-47. В 2023 году Халибертон впервые попал на Матч всех звезд. В 2024 «Пэйсерс» дошли до финала Востока, где уступили «Бостону» (0-4).

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В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
logoИндиана
logoНБА
logoТайриз Халибертон
logoДжастин Холидэй
logoДомантас Сабонис
logoТристан Томпсон
logoСакраменто
logoБадди Хилд
logoДжереми Лэмб
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