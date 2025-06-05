«Сакраменто» интересуется разыгрывающим Тайусом Джонсом
Тайус Джонс стал объектом интереса «Кингз».
Команде необходимо укрепить позицию разыгрывающего. Одной из кандидатур является 29-летний Тайус Джонс.
Джонс провел сезон в «Финиксе», заработав всего 2 миллиона долларов. Защитник набирал 10,2 очка, 5,3 передачи и 2,4 подбора за 26,8 минуты в среднем, реализуя 41,4% трехочковых бросков.
Джонс выйдет на рынок свободных агентов в это межсезонье.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
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