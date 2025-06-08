Шакил О′Нил: «Крупный рынок – это уже не главное. Никого не волнует, в каком городе ты играешь, это не 90-е»

У члена Зала славы спросили, какой совет он дал бы Яннису Адетокумбо.

После вылета в первом раунде плей-офф форвард «Милуоки », как сообщается, рассматривает варианты перехода в другую команду. Среди заинтересованных клубов называются «Торонто» и «Хьюстон».

«Я бы сказал ему, что, возможно, крупный рынок – это уже не главное. Сейчас рынок – это соцсети. Яннис уже создал себе имя в медиа. Если ты переедешь в Лос-Анджелес, 50% твоего контракта уйдет на налоги, плюс больше давления и стресса. Раз уж он сам рулит своим кораблем, ему стоит пойти к руководству и сказать: «Я хочу видеть список свободных агентов, мне нужны их номера, я хочу поговорить с ними». Он должен привлекать игроков к себе. В мое время маленький рынок был слишком мал, и, возможно, нужно было переходить в большой. Но сейчас все рынки одинаковы. Никого не волнует, в каком городе ты играешь, это не 90-е», – заключил О′Нил.