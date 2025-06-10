Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»

Найджел Уильямс-Госс покинет «Олимпиакос» по окончании сезона-2024/25.

«Прощания никогда не бывают легкими. Возвращение в Грецию стало для меня и моей семьи словно возвращением домой. Здесь я начал свою карьеру в Евролиге , а затем получил возможность надеть эту особую майку во второй раз», – написал американский разыгрывающий в соцсети.

По информации СМИ, Уильямс-Госс уже договорился о подписании трехлетнего контракта с литовским «Жальгирисом » с опцией досрочного расторжения после двух лет для обеих сторон.