Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
Найджел Уильямс-Госс покинет «Олимпиакос» по окончании сезона-2024/25.
«Прощания никогда не бывают легкими. Возвращение в Грецию стало для меня и моей семьи словно возвращением домой. Здесь я начал свою карьеру в Евролиге, а затем получил возможность надеть эту особую майку во второй раз», – написал американский разыгрывающий в соцсети.
По информации СМИ, Уильямс-Госс уже договорился о подписании трехлетнего контракта с литовским «Жальгирисом» с опцией досрочного расторжения после двух лет для обеих сторон.
Как котируете Тайриза Халибертона?8391 голос
В топ-5
В топ-10
В топ-15
Переоцененный он
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости