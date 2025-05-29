Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»

Найджел Уильямс-Госс опроверг слухи о том, что он симулирует травму.

«Я пропустил 11 дней перед «Финалом четырех» Евролиги . Я проходил лечение дважды в день с персоналом нашей команды, а также собственную терапию, чтобы сыграть. Я провел одну тренировку, когда мы прибыли в Абу-Даби. Я выложился на полную в матче, но это усугубило мою травму.

Теперь у меня травма, на восстановление после которой нужно три недели. Как всегда, буду поддерживать своих братьев и тренеров, чтобы завершить то, что мы собирались сделать, и выиграть чемпионат Греции», – объяснил защитник «Олимпиакоса ».

После объявления о том, что Уильямс-Госс пропустит финальную серию чемпионата Греции против «Панатинаикоса », игрока заподозрили в том, что он симулирует травму в связи с предстоящим переходом в «Жальгирис ».