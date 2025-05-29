Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»
Найджел Уильямс-Госс опроверг слухи о том, что он симулирует травму.
«Я пропустил 11 дней перед «Финалом четырех» Евролиги. Я проходил лечение дважды в день с персоналом нашей команды, а также собственную терапию, чтобы сыграть. Я провел одну тренировку, когда мы прибыли в Абу-Даби. Я выложился на полную в матче, но это усугубило мою травму.
Теперь у меня травма, на восстановление после которой нужно три недели. Как всегда, буду поддерживать своих братьев и тренеров, чтобы завершить то, что мы собирались сделать, и выиграть чемпионат Греции», – объяснил защитник «Олимпиакоса».
После объявления о том, что Уильямс-Госс пропустит финальную серию чемпионата Греции против «Панатинаикоса», игрока заподозрили в том, что он симулирует травму в связи с предстоящим переходом в «Жальгирис».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Найджела Уильямс-Госса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости