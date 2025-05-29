Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы
Найджел Уильямс-Госс, скорее всего, сыграл свой последний матч за «Олимпиакос».
Защитник «Олимпиакоса» Найджел Уильямс-Госс не был включен в число семи иностранных игроков команды, заявленных на финальную серию чемпионата Греции против «Панатинаикоса» из-за растяжения правой икроножной мышцы.
Травма произошла во время полуфинала Евролиги в Абу-Даби против «Монако» (68:78).
По информации инсайдера BasketNews Донатаса Урбонаса, Уильямс-Госс по окончании сезона перейдет в «Жальгирис», с которым подпишет трехлетний контракт.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости