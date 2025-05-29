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Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы

Найджел Уильямс-Госс, скорее всего, сыграл свой последний матч за «Олимпиакос».

Защитник «Олимпиакоса» Найджел Уильямс-Госс не был включен в число семи иностранных игроков команды, заявленных на финальную серию чемпионата Греции против «Панатинаикоса» из-за растяжения правой икроножной мышцы.

Травма произошла во время полуфинала Евролиги в Абу-Даби против «Монако» (68:78).

По информации инсайдера BasketNews Донатаса Урбонаса, Уильямс-Госс по окончании сезона перейдет в «Жальгирис», с которым подпишет трехлетний контракт.

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Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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