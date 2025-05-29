Найджел Уильямс-Госс подпишет трехлетний контракт с «Жальгирисом»

«Жальгирис» завершает переговоры с Найджелом Уильямс-Госсом.

Инсайдер Донатас Урбонас подтверждает информацию о соглашении. Будет подписан 3-летний контракт с опцией выхода из него на 3-й год для обеих сторон.

30-летний защитник (188 см) будет получать зарплату в 1,3 миллиона евро в первые 2 сезона.

Баскетболист, игравший за «Олимпиакос» принял окончательное решение сразу после завершения «Финала четырех» Евролиги, ориентируясь на более длительную финансовую стабильность и ведущую позицию в новом клубе.

Уильямс-Госс набирал 8,6 очка, 2,1 подбора и 3,4 передачи за 22,9 минуты в среднем в этом сезоне турнира.