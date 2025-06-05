Сэм Хаузер будет одним из основных кандидатов на обмен из «Бостона»
«Бостону» потребуется скинуть несколько больших контрактов, чтобы избежать крупного налога на роскошь. Основными кандидатами на переход из команды являются центровой Кристапс Порзингис (30,7 миллиона, 1 год) и защитник Дрю Холидэй (32,4 миллиона, 3 года).
В лиге также ожидают обмена форварда Сэма Хаузера, 4-летний контракт которого на 45 миллионов вступает в силу со следующего сезона.
Хаузер выделяется своими снайперскими качествами, реализуя около 42% трехочковых по карьере. В этом сезоне форвард набирал 8,5 очка, и 3,2 подбора за 21,7 минуты в среднем в регулярном чемпионате с точностью 41,6% из-за дуги.
Заменой Хаузеру должен стать 24-летний Бэйлор Шайерман, который не смог достаточно показать себя в дебютном сезоне (3,6 + 2,1 подбора, 31,7% трехочковых), но попадал 39% бросков из-за дуги в NCAA.