Сэм Хаузер будет одним из основных кандидатов на обмен из «Бостона»

Сэм Хаузер может покинуть «Селтикс».

«Бостону » потребуется скинуть несколько больших контрактов, чтобы избежать крупного налога на роскошь. Основными кандидатами на переход из команды являются центровой Кристапс Порзингис (30,7 миллиона, 1 год) и защитник Дрю Холидэй (32,4 миллиона, 3 года).

В лиге также ожидают обмена форварда Сэма Хаузера , 4-летний контракт которого на 45 миллионов вступает в силу со следующего сезона.

Хаузер выделяется своими снайперскими качествами, реализуя около 42% трехочковых по карьере. В этом сезоне форвард набирал 8,5 очка, и 3,2 подбора за 21,7 минуты в среднем в регулярном чемпионате с точностью 41,6% из-за дуги.

Заменой Хаузеру должен стать 24-летний Бэйлор Шайерман , который не смог достаточно показать себя в дебютном сезоне (3,6 + 2,1 подбора, 31,7% трехочковых), но попадал 39% бросков из-за дуги в NCAA.