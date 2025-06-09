Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»

Топ-менеджеры клубов недовольны ценой, которую «озерники» заплатили за словенца.

Как сообщает инсайдер Джейк Вайнбах, среди руководителей клубов преобладает мнение, что «Даллас» практически «подарил» Дончича «Лос-Анджелесу».

Вайнбах отмечает, что такие настроения могут усложнить для «Лейкерс» переговоры с другими клубами. Если команда вступит в обсуждение сделок, ей, возможно, придется переплачивать за интересующих ее игроков.

В феврале 2025 года «Даллас» обменял Луку Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.