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Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»

Топ-менеджеры клубов недовольны ценой, которую «озерники» заплатили за словенца.

Как сообщает инсайдер Джейк Вайнбах, среди руководителей клубов преобладает мнение, что «Даллас» практически «подарил» Дончича «Лос-Анджелесу».

Вайнбах отмечает, что такие настроения могут усложнить для «Лейкерс» переговоры с другими клубами. Если команда вступит в обсуждение сделок, ей, возможно, придется переплачивать за интересующих ее игроков.

В феврале 2025 года «Даллас» обменял Луку Дончича, Макси Клебера и Маркиффа Морриса на Макса Кристи, Энтони Дэвиса и право выбора в первом раунде драфта 2029 года.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Джейка Вайнбаха в соцсети X
logoЛейкерс
logoЭнтони Дэвис
logoНБА
logoМаркифф Моррис
logoДаллас
logoМакси Клебер
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