«Я набрал 50 миллиардов очков». Леброн Джеймс ответил критикам, считающим, что ему не хватает мастерства

Леброн Джеймс посмеялся над критиками.

«Я вижу это постоянно. Я захожу в соцсети и вижу: «Леброну не хватает мастерства». При этом я сижу здесь и у меня 50 миллиардов очков», – сказал звездный форвард «Лейкерс » в подкасте Mind the Game.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и MVP, лучшим бомбардиром в истории лиги с более чем 42 000 очков, а также занимает 4-е место по передачам за карьеру.