«Я набрал 50 миллиардов очков». Леброн Джеймс ответил критикам, считающим, что ему не хватает мастерства
Леброн Джеймс посмеялся над критиками.
«Я вижу это постоянно. Я захожу в соцсети и вижу: «Леброну не хватает мастерства». При этом я сижу здесь и у меня 50 миллиардов очков», – сказал звездный форвард «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.
Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и MVP, лучшим бомбардиром в истории лиги с более чем 42 000 очков, а также занимает 4-е место по передачам за карьеру.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Lakers Better в соцсети X
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