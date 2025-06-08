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«Я набрал 50 миллиардов очков». Леброн Джеймс ответил критикам, считающим, что ему не хватает мастерства

Леброн Джеймс посмеялся над критиками.

«Я вижу это постоянно. Я захожу в соцсети и вижу: «Леброну не хватает мастерства». При этом я сижу здесь и у меня 50 миллиардов очков», – сказал звездный форвард «Лейкерс» в подкасте Mind the Game.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА и MVP, лучшим бомбардиром в истории лиги с более чем 42 000 очков, а также занимает 4-е место по передачам за карьеру.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Lakers Better в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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