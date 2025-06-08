  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Лука Дончич об отличиях Европы от НБА: «Мы не играли по пять матчей в неделю. В основном были тренировки»
0

Лука Дончич об отличиях Европы от НБА: «Мы не играли по пять матчей в неделю. В основном были тренировки»

Дончич отметил различия между европейским и американским юношеским баскетболом.

«Мадридский «Реал» – уникальный клуб. Но вся Европа в целом одинакова. Мы не играли по пять матчей в неделю. По выходным мы проводили один или два матча максимум.

В основном были тренировки, и мне это нравилось. Мы начинали с работы над мастерством – от 30 до 45 минут на основные навыки. Затем играли много разных типов игр: четыре на три, три на два, два на три. Нужно было читать и реагировать. В Европе на этом делается акцент. Мы учились читать игру», – рассказал разыгрывающий «Лейкерс» в подкасте Леброна Джеймса Mind the Game. 

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Mind the Game в соцсети X
logoЛука Дончич
logoНБА
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoРеал
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дон Нельсон наденет именные кроссовки Луки Дончича на вручение награды имени Чака Дэйли
8 июня, 14:28
Дрэймонд Грин: «Стеф мне кричит: «Видел трейд?» Я был уверен, что мы получили Дюрэнта»
197 июня, 11:21
Ожидается, что «Никс» запросят разрешение провести собеседование с Джейсоном Киддом
56 июня, 16:59
Иван Ургант о похудевшем Луке Дончиче: «Средиземноморская диета. Вернется в Америку – разожрется»
206 июня, 12:12
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
9 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
24 минуты назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
19 минут назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57