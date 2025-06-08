Лука Дончич об отличиях Европы от НБА: «Мы не играли по пять матчей в неделю. В основном были тренировки»

Дончич отметил различия между европейским и американским юношеским баскетболом.

«Мадридский «Реал» – уникальный клуб. Но вся Европа в целом одинакова. Мы не играли по пять матчей в неделю. По выходным мы проводили один или два матча максимум.

В основном были тренировки, и мне это нравилось. Мы начинали с работы над мастерством – от 30 до 45 минут на основные навыки. Затем играли много разных типов игр: четыре на три, три на два, два на три. Нужно было читать и реагировать. В Европе на этом делается акцент. Мы учились читать игру», – рассказал разыгрывающий «Лейкерс» в подкасте Леброна Джеймса Mind the Game.