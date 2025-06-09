Шэй Гилджес-Александер: «Не получил бы столько пространства без помощи партнеров»

Лидер «Оклахомы» отметил партнеров после победы во втором матче – 123:107.

Гилджес-Александер установил рекорд, набрав 72 очка в первых двух играх. Предыдущее достижение принадлежало защитнику «Филадельфии» Аллену Айверсону, набравшему 71 очко в серии с «Лейкерс» в финале-2001.

«Я просто остаюсь собой. Я не пытался изобретать велосипед или выходить на площадку с другим мышлением. Просто старался правильно читать игру. Думаю, пока у меня это вполне получается.

Один игрок не сможет достичь того, чего я хочу в этой игре. Статистика и цифры – это, конечно, забавно. Но я бы не получил столько пространства без помощи партнеров. Мои проходы – заслуга тех, кто ставит заслоны. Будь то выход после заслона или комбинация, эти ребята – главная причина нашей командной слаженности. Я просто дополняю картину.

По-моему, у меня не было выбора. Они были готовы к этому моменту, как я и ожидал, и они проявили себя», – сказал Гилджес-Александер.