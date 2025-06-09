1

Шэй Гилджес-Александер: «Не получил бы столько пространства без помощи партнеров»

Лидер «Оклахомы» отметил партнеров после победы во втором матче – 123:107.

Гилджес-Александер установил рекорд, набрав 72 очка в первых двух играх. Предыдущее достижение принадлежало защитнику «Филадельфии» Аллену Айверсону, набравшему 71 очко в серии с «Лейкерс» в финале-2001.

«Я просто остаюсь собой. Я не пытался изобретать велосипед или выходить на площадку с другим мышлением. Просто старался правильно читать игру. Думаю, пока у меня это вполне получается.

Один игрок не сможет достичь того, чего я хочу в этой игре. Статистика и цифры – это, конечно, забавно. Но я бы не получил столько пространства без помощи партнеров. Мои проходы – заслуга тех, кто ставит заслоны. Будь то выход после заслона или комбинация, эти ребята – главная причина нашей командной слаженности. Я просто дополняю картину.

По-моему, у меня не было выбора. Они были готовы к этому моменту, как я и ожидал, и они проявили себя», – сказал Гилджес-Александер.

Как котируете Тайриза Халибертона?8049 голосов
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
logoШэй Гилджес-Александер
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoИндиана
logoНБА плей-офф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер пришел на вторую игру в майке с Джоном Ленноном
1вчера, 06:55Фото
«Оклахома» раздавила «Индиану» во 2-м матче. Показала все преимущества
25вчера, 06:45
Шэй Гилджес-Александер набрал 34 очка во второй игре и помог «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии
вчера, 03:24Видео
Главные новости
«Финал четырех» Евролиги-2026 пройдет в Белграде (Basketball Sphere)
14 минут назад
Эксперт Сэм Весени: «Ценность Егора Демина резко возрастет, если у него появится бросок»
29 минут назад
«Новый Орлеан» рассмотрит варианты обмена Брюса Брауна по схеме «сайн-энд-трейд»
2сегодня, 16:34
1-й и 2-й матчи финальной серии – самые просматриваемые программы на телевидении с первой недели мая
1сегодня, 16:17
Яннис Адетокумбо: «Финальная серия – это что-то особенное, я надеюсь, что скоро вернусь туда с «Бакс»
7сегодня, 15:52
Брайан Уиндхорст: «Межсезонье НБА в этом году наступит быстрее, чем обычно»
сегодня, 15:39
«Сакраменто» проявляет интерес к Дариусу Гарлэнду и Трэю Янгу
6сегодня, 15:21
Брайан Уиндхорст: «Кевин Дюрэнт будет обменян в ближайшие недели»
5сегодня, 15:08
Брайан Уиндхорст: «Яннис Адетокумбо не просил об обмене. «Бакс» не собираются его обменивать»
6сегодня, 14:39
Михаил Дегтярев: «Уверен, следующий сезон Единой лиги ВТБ будет не менее интригующим»
сегодня, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» принимает «Бешикташ» в 3-й игре серии
24 минуты назадLive
«Юта» планирует изучить варианты обмена Джона Коллинза
сегодня, 16:51
Мария Клюндикова о дебюте за «Миннесоту»: «Немного нервничала, но вышла очень хорошо»
сегодня, 16:41
Илона Корстин: «Переломный момент финальной серии был в 5-м матче, когда ЦСКА отыграл в четвертой четверти отставание в 13 очков»
1сегодня, 16:21
Вице-президент «Норникеля»: «Чемпионство ЦСКА абсолютно заслуженно»
сегодня, 15:45
В сети появилось видео тренировки Луки Дончича в тренажерном зале
5сегодня, 14:48Видео
Сергей Кущенко: «Финальная серия стала украшением сезона Единой лиги ВТБ»
сегодня, 14:20
Александар Везенков исключил возможность выступления за сборную Кипра
сегодня, 14:00
Найджел Уильямс-Госс подтвердил уход из «Олимпиакоса»
сегодня, 13:50
6-й пик драфта Джарретт Калвер близок к переходу в клуб из Японии
сегодня, 12:57