Шэй Гилджес-Александер пришел на вторую игру в майке с Джоном Ленноном

«Оклахома» взяла верх над «Пэйсерс» во второй игре – 123:107.

Лидер «Тандер» был лучшим на площадке – у него 34 очка, 11 из 21 с игры, 8 передач, 5 подборов, 4 перехвата и 1 блок.

Гилджес-Александер также привлек к себе внимание в рамках «туннельного подиума» – он приехал на игру в майке с изображением Джона Леннона.