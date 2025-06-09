Шэй Гилджес-Александер пришел на вторую игру в майке с Джоном Ленноном
«Оклахома» взяла верх над «Пэйсерс» во второй игре – 123:107.
Лидер «Тандер» был лучшим на площадке – у него 34 очка, 11 из 21 с игры, 8 передач, 5 подборов, 4 перехвата и 1 блок.
Гилджес-Александер также привлек к себе внимание в рамках «туннельного подиума» – он приехал на игру в майке с изображением Джона Леннона.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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