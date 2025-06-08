Леброн Джеймс поздравил Коко Гауфф с победой на «Ролан Гаррос»

Звезда «Лейкерс» оставил сообщение в соцсетях.

«Поздравляю коллегу-знаменосца!», – написал Джеймс в ответ Бараку Обаме, который отметил, что Гауфф стала первой американкой за десять лет, выигравшей одиночный разряд.

Леброн Джеймс и Коко Гауфф вместе несли флаг США на летних Олимпийских играх 2024 года.

Теннисистка стала победителем открытого чемпионата Франции, обыграв в финале Арину Соболенко – 6:7(5), 6:2, 6:4.