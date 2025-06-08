Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»
«Локомотив-Кубань» не ищет нового главного тренера.
Президент краснодарской команды Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера в следующем сезоне, сообщает «Перехват» со ссылкой на несколько источников.
Сам специалист после окончания сезона заявил, что еще не принял решение.
Тем не менее, в тренерском штабе «Локо» планируются изменения. Ассистент Роман Семернинов покинет тренерский штаб команды. Богдан Богданов вернется в «Локо» из «Пари НН».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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