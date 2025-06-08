Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера «Локомотива-Кубань»

«Локомотив-Кубань» не ищет нового главного тренера.

Президент краснодарской команды Андрей Ведищев планирует остаться на посту главного тренера в следующем сезоне, сообщает «Перехват» со ссылкой на несколько источников.

Сам специалист после окончания сезона заявил, что еще не принял решение.

Тем не менее, в тренерском штабе «Локо» планируются изменения. Ассистент Роман Семернинов покинет тренерский штаб команды. Богдан Богданов вернется в «Локо » из «Пари НН».