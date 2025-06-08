«Локомотив-Кубань» расстался с Айзейей Уэйли
Айзейя Уэйли покинул «Локомотив-Кубань» по истечении срока действия контракта.
Уэйли (27 лет, 206 см) присоединился к «Локо» перед началом сезона-2024/25 и провел за краснодарский клуб 57 матчей в Единой лиге ВТБ.
Его показатели составили 8,1 очка, 5,2 подбора, 1,1 блок-шота (2-е место в лиге), 0,9 передачи, 0,7 перехвата за 20:43 игрового времени в среднем за встречу.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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