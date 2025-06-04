Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»
Владислав Емченко описал баскетбол «Локо».
«Да, мы действительно могли и обыграть кого угодно, и уступить также.
Мы перед плей-офф обсуждали с ребятами, что это были как наши минусы, так и плюсы. У нас своеобразный баскетбол, много индивидуальных действий, быстрые отрывы.
Порой мы и сами не понимали, что играем, но мы осознавали, что как сопернику вообще с нами играть? Соперник вообще не понимает, как с нами играть. Поэтому с топовыми командами мы были довольно успешны», – заявил защитник «Локомотива-Кубань» в эфире студии Единой лиги ВТБ.
Краснодарский клуб закончил сезон под руководством тренера-дебютанта Андрея Ведищева на 4-м месте в чемпионате, уступив «Зениту» в полуфинале (3-4) и УНИКСу в серии за 3-е место (1-3).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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