«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом

Джон Дженкинс покинул «Локомотив-Кубань».

Краснодарский клуб объявил об уходе американского атакующего защитника из команды по истечении срока действия контракта.

Дженкинс присоединился к «Локо » по ходу второго круга регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Защитник провел за команду 19 матчей, набирая в среднем 4,1 очка, 1,1 подбора, 0,5 передачи за 12:25 минут на паркете.