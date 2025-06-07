«Локомотив-Кубань» расстался с Джоном Дженкинсом
Джон Дженкинс покинул «Локомотив-Кубань».
Краснодарский клуб объявил об уходе американского атакующего защитника из команды по истечении срока действия контракта.
Дженкинс присоединился к «Локо» по ходу второго круга регулярного чемпионата Лиги ВТБ. Защитник провел за команду 19 матчей, набирая в среднем 4,1 очка, 1,1 подбора, 0,5 передачи за 12:25 минут на паркете.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
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