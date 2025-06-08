«Мэверикс» запланировали встречу с Купером Флэггом в Далласе

Клуб пообщается с игроком лично.

Как сообщает Марк Стейн, «Даллас » запланировал личную встречу с Флэггом перед драфтом.

«Мэверикс» получили 1-й пик, имея менее 2% шанса на это, и, скорее всего, используют его, чтобы выбрать бывшего игрока университета Дьюка.

Церемония драфта пройдет 26 июня в Бруклине.