«Мэверикс» запланировали встречу с Купером Флэггом в Далласе
Клуб пообщается с игроком лично.
Как сообщает Марк Стейн, «Даллас» запланировал личную встречу с Флэггом перед драфтом.
«Мэверикс» получили 1-й пик, имея менее 2% шанса на это, и, скорее всего, используют его, чтобы выбрать бывшего игрока университета Дьюка.
Церемония драфта пройдет 26 июня в Бруклине.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Марка Стейна
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