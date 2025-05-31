Купер Флэгг по NIL-контрактам заработал около 28 миллионов долларов

Стало известно, сколько звезда Дьюка заработала благодаря NIL-контрактам.

По словам авторитетного журналиста Ховарда Брайанта, всего за один сезон в NCAA 18-летний форвард Купер Флэгг получил около 28 миллионов долларов.

«У него был контракт на 13 миллионов долларов с New Balance , а также контракт на 15 миллионов долларов с Fanatics», – пояснил Брайант.