12

Кармело Энтони о Купере Флэгге: «Мы ###### как давно не видели такого белого парня»

Кармело отметил, что, например, Эйс Бейли, соответствуют уже знакомому амплуа.

«Эйс? Мы уже видели таких, как Эйс. Мы видели Полов Джорджей. Мы видели Кевинов Гарнеттов. Мы видели Трейси Макгрэди. Мы видели таких, как я. Мы видели Джейсонов Тейтумов. То есть, мы уже знаем Эйса.

Поэтому о нем не так много говорят. Это его не принижает, но мы его уже «видели», понимаете?

Но мы не видели – и это не чтобы делать акцент на цвете кожи – но мы ###### как давно не видели такого белого парня», – сказал Энтони.

В прошедшем сезоне NCAA Флэгг набирал в среднем 19,2 очка, 7,5 подбора, 4,2 передачи и 1,4 блок-шота за 37 матчей. Ожидается, что «Даллас» выберет его под 1-м пиком на драфте 25 июня.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2331 голос
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
Купер Флэгг
Эйриус Бэйли
logoКармело Энтони
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тони Аллен: «Максимум Флэгга – это Андрей Кириленко»
3625 мая, 04:30
Купер Флэгг: «Не сравниваю себя ни с кем»
621 мая, 09:17
«Далласу» свалился №1 драфта НБА. Но ведь «Мэвз» хотят титул, а не развивать новичка – что же делать?
2820 мая, 18:30
Главные новости
Беннедикт Матурин набрал 20 очков за 12 минут со скамейки в 4-м матче с «Никс»
28 минут назадВидео
Тайриз Халибертон выдал 11-ю игру в карьере с 15+ передачами и 0 потерь. Это третий результат в истории НБА
133 минуты назад
Женская НБА. 24 очка Стюарт помогли «Нью-Йорку» разгромить «Голден Стэйт», «Миннесота» справилась с «Сиэтлом» и другие результаты
8 минут назад
Паскаль Сиакам: «Просто вписываюсь в систему»
45 минут назад
Тайриз Халибертон сделал первый трипл-дабл в истории плей-офф с 30+ очками, 15+ передачами и 0 потерями
4сегодня, 03:39Видео
Тайриз Халибертон – о 32+15+12: «Отец немного повлиял на мою игру»
сегодня, 03:29Видео
НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии
105сегодня, 03:03
В Стамбуле прошел чемпионский парад в честь победы «Фенербахче» в Евролиге
4вчера, 20:20Видео
«Сперс» уверены, что Виктор Вембаньяма будет готов к началу тренировочного лагеря
3вчера, 19:45
Болельщик «Индианы» нанес ножевые ранения двум болельщикам «Нью-Йорка» во время 2-го матча
8вчера, 19:25
Ко всем новостям
Последние новости
Женская НБА не нашла подтверждений заявлениям о расистских оскорблениях в адрес Энджел Риз в матче с «Фивер»
18 минут назад
Оби Топпин закрыл 4-й матч с «Никс» трехочковым
1сегодня, 03:13Видео
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Виртус» победил «Венецию» в решающем матче серии и вышел в полуфинал
2вчера, 21:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» выиграл у «Элан Шалона», «Париж» был сильнее «Дижона»
вчера, 20:59
Каспер Уэйр: «Нельзя расслабляться с таким соперником, как «Зенит»
вчера, 20:54
Хавьер Паскуаль о 1-м матче против ЦСКА: «Нам просто не повезло в концовке»
2вчера, 20:25
Андреас Пистиолис: «Прекрасно понимаем, что сейчас счет лишь 1-0, серия будет долгой»
вчера, 19:50
Сергей Семак о 1-м матче «Зенит» – ЦСКА: «Прекрасная игра. Немножко не повезло в завершении»
3вчера, 19:33
Брайан Уиндхорст: «На протяжении всего сезона слушал, как люди в НБА высказывали неуважение к «Оклахоме»
2вчера, 18:41
«Портленд» может проявить интерес к Крису Полу
7вчера, 18:05