Кармело Энтони о Купере Флэгге: «Мы ###### как давно не видели такого белого парня»

Кармело отметил, что, например, Эйс Бейли, соответствуют уже знакомому амплуа.

«Эйс? Мы уже видели таких, как Эйс. Мы видели Полов Джорджей. Мы видели Кевинов Гарнеттов. Мы видели Трейси Макгрэди. Мы видели таких, как я. Мы видели Джейсонов Тейтумов. То есть, мы уже знаем Эйса.

Поэтому о нем не так много говорят. Это его не принижает, но мы его уже «видели», понимаете?

Но мы не видели – и это не чтобы делать акцент на цвете кожи – но мы ###### как давно не видели такого белого парня», – сказал Энтони .

В прошедшем сезоне NCAA Флэгг набирал в среднем 19,2 очка, 7,5 подбора, 4,2 передачи и 1,4 блок-шота за 37 матчей. Ожидается, что «Даллас» выберет его под 1-м пиком на драфте 25 июня.