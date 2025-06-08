Куинн Эллис подпишет долгосрочный контракт с «Миланом»
Куинн Эллис перейдет из «Тренто» в «Милан».
По информации Eurohoops, «Милан» договорился с разыгрывающим «Тренто» о подписании долгосрочного контракта.
Эллис (22 года, 184 см) не является легионером в итальянской лиге, несмотря на то, что выступает за сборную Великобритании.
Защитник провел два сезона за «Тренто», набирая в Еврокубке 8,4 очка, 3,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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