Куинн Эллис подпишет долгосрочный контракт с «Миланом»

Куинн Эллис перейдет из «Тренто» в «Милан».

По информации Eurohoops, «Милан » договорился с разыгрывающим «Тренто » о подписании долгосрочного контракта.

Эллис (22 года, 184 см) не является легионером в итальянской лиге, несмотря на то, что выступает за сборную Великобритании.

Защитник провел два сезона за «Тренто», набирая в Еврокубке 8,4 очка, 3,2 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч.