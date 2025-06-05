Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» принимает «Виртус»

Сегодня, 5 июня, в рамках чемпионата Италии пройдет один полуфинальный матч.

«Милан » (5) попробует выйти вперед над домашней площадке в серии с «Виртусом » (1). Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) Третий матч Счет в серии равный – 1-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.