Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» принимает «Виртус»
Сегодня, 5 июня, в рамках чемпионата Италии пройдет один полуфинальный матч.
«Милан» (5) попробует выйти вперед над домашней площадке в серии с «Виртусом» (1).
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Третий матч
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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