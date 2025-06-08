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Этторе Мессина: «Если считать каждый проигрыш катастрофой, а каждую победу – совершенством, это очень недальновидное мышление»

Этторе Мессина прокомментировал вылет «Милана» из плей-офф Серии А.

«Поздравляю «Виртус». Мы смазали слишком много открытых бросков, даже с близкого расстояния. Это нас расстроило. Несмотря ни на что, временами мы были впереди. Но нам не хватало энергии и четкости, чтобы завершать атаки. Это стоило нам игры.

Оценивать наш сезон должны журналисты. Мы оценим, кто останется, а кто может уйти. Мы не прошли в плей-офф Евролиги, хотя в другие сезоны хватило бы 17 побед. В этом сезоне мы выиграли только Суперкубок.

Если кто-то ожидает, что мы должны выходить в «Финал четырех» каждый год, я думаю, это ошибка. Да, амбиции есть. Но только несколько команд попадают туда каждый год, обычно одни и те же по понятным причинам.

Я намерен продолжить работать со своим штабом. Если г-н Джорджо Армани и Панталео Делл’Орко захотят чего-то другого, они мне скажут. Я не останусь там, где я не нужен.

Мы выигрывали лигу три года подряд. В этом году мы не выиграли ее. Если считать каждый проигрыш катастрофой, а каждую победу – совершенством, это очень недальновидное мышление», – сказал главный тренер «Милана».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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Джорджо Армани
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