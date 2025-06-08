Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
Сегодня, 7 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
25 очков и 10 подборов Торнике Шенгелии помогли «Виртусу» обыграть «Милан» в 4-м матче и выйти в финал.
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Четвертый матч
«Виртус» победил в серии – 3-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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