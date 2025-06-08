Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче

Сегодня, 7 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.

25 очков и 10 подборов Торнике Шенгелии помогли «Виртусу» обыграть «Милан» в 4-м матче и выйти в финал. Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) Четвертый матч «Виртус» победил в серии – 3-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.