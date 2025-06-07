0

Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»

«Виртус» сегодня сыграет без двух ключевых игроков.

Уилл Клайберн и Акилле Полонара не смогут помочь команде в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Италии против «Милана» из-за травм.

«Виртус» ведет в серии со счетом 2-1 и находится в шаге от финала с «Брешией».

Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
logoВиртус
Акилле Полонара
logoчемпионат Италии
logoМилан
logoУилл Клайберн
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Италии. 1/2 финала. 25+10 от Шенгелии помогли «Виртусу» закрыть серию с «Миланом» в 4-м матче
17 июня, 21:33
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Милан» принимает «Виртус»
5 июня, 19:00Live
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» уступил «Милану» во 2-м матче серии
2 июня, 20:55
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» повел 1-0 в серии с «Миланом». Шенгелия забросил победный мяч
31 мая, 20:38
Главные новости
Дарвин Хэм о новом главном тренере «Финикса»: «У Джордана Отта отличные инстинкты. В быстро меняющейся лиге он никогда не теряется»
120 минут назад
Джордж Гервин: «Вембаньяма может достичь неожиданного уровня за счет способности одновременно играть и думать»
37 минут назад
Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»
50 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Пэйсерс» – концептуальная команда, против которой нужна концептуальная защита»
сегодня, 13:59
Рик Карлайл: «Каждая пятерка в ротации «Тандер» внесла свой вклад в их успех»
сегодня, 13:45
Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»
сегодня, 13:29
Шэй Гилджес-Александер: «Обменял бы все свои очки в этом финале на 2 победы»
2сегодня, 13:12
Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА может оформить чемпионство в 6-м матче серии с «Зенитом»
6сегодня, 12:01
Иван Ухов о 5-м матче с «Зенитом»: «Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Удаление Джекири нас еще больше разозлило»
сегодня, 11:59
Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»
13сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» предлагает Луке Банки вернуться в клуб в качестве первого помощника Этторе Мессины с прицелом на будущее во главе команды
6 минут назад
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бахчешехир» примет «Фенербахче» в 3-м матче серии
сегодня, 12:01
«Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»
сегодня, 11:42
Лука Дончич: «Важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это»
1сегодня, 10:49
«Дубай» хочет подписать форварда «Барселоны» Джастина Андерсона
сегодня, 10:25
Джейсон Ричардсон: «38-летний Джордан издевался надо мной»
1сегодня, 10:04
Аарон Уиггинс: «Часто думаю о своем пути в начале карьеры. Это научило меня быть благодарным»
сегодня, 09:12
Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА по количеству домашних матчей плей-офф подряд с 30+ очками
сегодня, 07:53
В трансляции 2-й игры финала на паркет с помощью графики добавили изображение кубка Ларри О’Брайена
1сегодня, 07:35
Шэй Гилджес-Александер: «Не получил бы столько пространства без помощи партнеров»
1сегодня, 07:02