Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»
«Виртус» сегодня сыграет без двух ключевых игроков.
Уилл Клайберн и Акилле Полонара не смогут помочь команде в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Италии против «Милана» из-за травм.
«Виртус» ведет в серии со счетом 2-1 и находится в шаге от финала с «Брешией».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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