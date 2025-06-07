Уилл Клайберн и Акилле Полонара пропустят 4-й матч серии против «Милана»

«Виртус» сегодня сыграет без двух ключевых игроков.

Уилл Клайберн и Акилле Полонара не смогут помочь команде в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата Италии против «Милана » из-за травм.

«Виртус » ведет в серии со счетом 2-1 и находится в шаге от финала с «Брешией».