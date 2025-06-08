Валерий Лиходей: «Вполне вероятно, ЦСКА станет в шестом матче чемпионом»

Валерий Лиходей считает, что ЦСКА оформит чемпионство в понедельник.

«Перед стартом финальной серии полагал, что ЦСКА станет чемпионом, сейчас остаюсь при том же мнении. Армейцы и «Зенит » – соперники равные. Но ЦСКА выглядит чуть стабильнее, есть ощущение, что они могут в нужный момент немножко прибавить.

Поэтому, вполне вероятно, ЦСКА станет в шестом матче чемпионом. Дома играют – самый подходящий момент. Потому что в противном случае потом уже все будет не так легко. В седьмом матче придется в два раза больше усилий прилагать, чтобы добиться цели. Но не думаю, что у ЦСКА есть проблемы с настроем, они должны сейчас собраться. Тем более на кону чемпионский титул», – сказал бывший форвард сборной России.