2

Эргин Атаман – генменеджеру «Олимпиакоса»: «Никому нельзя называть OAKA джунглями»

Эргин Атаман ответил генменеджеру «Олимпиакоса», назвавшему OAKA «джунглями».

«Пять дней назад на вашей арене были организованы и звучали расистские скандирования в адрес моей страны, тем не менее, не было принесено ни одного извинения. Всего за день до вчерашней игры меня допрашивали, обвиняли и наказывали так, как никогда за всю мою 30-летнюю карьеру, через спортивный трибунал, который вы создали в штаб-квартире федерации.

Более того, я столкнулся с обвинениями, основанными исключительно на заявлениях трех юристов «Олимпиакоса». Я не отступил тогда и не отступлю никогда. Я высказался против неуважения, проявленного как к моей стране, так и к моему клубу, в послематчевом интервью. Если бы я снова столкнулся с подобной ситуацией, я бы не колеблясь ответил так же.

Несмотря на то, что я подвергся беспрецедентному и дерзкому шагу в истории спорта, я решил присутствовать на матче из уважения к греческим властям. Матчи можно выиграть или проиграть, но позорное поведение вас, ваших болельщиков и некоторых ваших игроков, полностью лишенных спортивной этики, стало черным пятном в истории европейского спорта.

Наконец, в своем заявлении вы сказали: «Мы выбрались из джунглей живыми». Буду предельно четок: никому, и я повторяю, никому, нельзя называть OAKA, одну из самых современных баскетбольных арен в Европе, «джунглями», а 20 000 болельщиков «Панатинаикоса», которые пришли поддержать свою команду и которыми я горжусь – «животными».

Я больше не буду вас предупреждать по этому поводу. Не ищите причин своей вины где-то еще; вместо этого посмотрите на свои собственные действия, которым нет места в спорте», – заявил главный тренер «Пао».

После 3-го матча финальной серии чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (88:99, 1-2) генеральный менеджер гостей Никос Лепениотис назвал арену OAKA «джунглями».

Как котируете Тайриза Халибертона?7431 голос
В топ-5Тайриз Халибертон
В топ-10Тайриз Халибертон
В топ-15Тайриз Халибертон
Переоцененный онНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoПанатинаикос
logoОлимпиакос
logoчемпионат Греции
Эргин Атаман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мустафа Фалль пропустит большую часть сезона-2025/26 из-за травмы колена
7 июня, 14:44
Телерейтинги 3-го матча финальной серии чемпионата Греции почти достигли 50%
7 июня, 14:38
«Панатинаикос» подаст в суд на Эвана Фурнье после инцидента в 3-м матче финала греческой лиги
7 июня, 11:50
Кендрик Нанн и Эргин Атаман заработали удаления в 3-м матче финала чемпионата Греции
7 июня, 06:30
Главные новости
Дарвин Хэм о новом главном тренере «Финикса»: «У Джордана Отта отличные инстинкты. В быстро меняющейся лиге он никогда не теряется»
119 минут назад
Джордж Гервин: «Вембаньяма может достичь неожиданного уровня за счет способности одновременно играть и думать»
36 минут назад
Алекс Карузо: «Пэйсерс» чертовски настойчивы в стремлении играть в своем стиле все 48 минут»
49 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Пэйсерс» – концептуальная команда, против которой нужна концептуальная защита»
сегодня, 13:59
Рик Карлайл: «Каждая пятерка в ротации «Тандер» внесла свой вклад в их успех»
сегодня, 13:45
Тайриз Халибертон: «Наше нападение строится от проникновений в краску, а сейчас мы просто двигаем мяч на периметре»
сегодня, 13:29
Шэй Гилджес-Александер: «Обменял бы все свои очки в этом финале на 2 победы»
2сегодня, 13:12
Единая лига ВТБ. Финал. ЦСКА может оформить чемпионство в 6-м матче серии с «Зенитом»
6сегодня, 12:01
Иван Ухов о 5-м матче с «Зенитом»: «Понимали, что все можем и все знаем о сопернике. Удаление Джекири нас еще больше разозлило»
сегодня, 11:59
Руководители команд НБА считают обмен Луки Дончича «подарком» для «Лейкерс»
13сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
«Милан» предлагает Луке Банки вернуться в клуб в качестве первого помощника Этторе Мессины с прицелом на будущее во главе команды
5 минут назад
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бахчешехир» примет «Фенербахче» в 3-м матче серии
сегодня, 12:01
«Первые два-три месяца я почти ни с кем не разговаривал. Но именно так я быстро выучил испанский. А потом началось невероятное путешествие». Лука Дончич рассказал о жизни в академии «Реала»
сегодня, 11:42
Лука Дончич: «Важная вещь для игроков – понимание своей роли. Нужно знать, что ты умеешь делать хорошо, и делать именно это»
1сегодня, 10:49
«Дубай» хочет подписать форварда «Барселоны» Джастина Андерсона
сегодня, 10:25
Джейсон Ричардсон: «38-летний Джордан издевался надо мной»
1сегодня, 10:04
Аарон Уиггинс: «Часто думаю о своем пути в начале карьеры. Это научило меня быть благодарным»
сегодня, 09:12
Шэй Гилджес-Александер повторил рекорд НБА по количеству домашних матчей плей-офф подряд с 30+ очками
сегодня, 07:53
В трансляции 2-й игры финала на паркет с помощью графики добавили изображение кубка Ларри О’Брайена
1сегодня, 07:35
Шэй Гилджес-Александер: «Не получил бы столько пространства без помощи партнеров»
1сегодня, 07:02