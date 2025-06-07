Эргин Атаман – генменеджеру «Олимпиакоса»: «Никому нельзя называть OAKA джунглями»

Эргин Атаман ответил генменеджеру «Олимпиакоса», назвавшему OAKA «джунглями».

«Пять дней назад на вашей арене были организованы и звучали расистские скандирования в адрес моей страны, тем не менее, не было принесено ни одного извинения. Всего за день до вчерашней игры меня допрашивали, обвиняли и наказывали так, как никогда за всю мою 30-летнюю карьеру, через спортивный трибунал, который вы создали в штаб-квартире федерации.

Более того, я столкнулся с обвинениями, основанными исключительно на заявлениях трех юристов «Олимпиакоса». Я не отступил тогда и не отступлю никогда. Я высказался против неуважения, проявленного как к моей стране, так и к моему клубу, в послематчевом интервью. Если бы я снова столкнулся с подобной ситуацией, я бы не колеблясь ответил так же.

Несмотря на то, что я подвергся беспрецедентному и дерзкому шагу в истории спорта, я решил присутствовать на матче из уважения к греческим властям. Матчи можно выиграть или проиграть, но позорное поведение вас, ваших болельщиков и некоторых ваших игроков, полностью лишенных спортивной этики, стало черным пятном в истории европейского спорта.

Наконец, в своем заявлении вы сказали: «Мы выбрались из джунглей живыми». Буду предельно четок: никому, и я повторяю, никому, нельзя называть OAKA, одну из самых современных баскетбольных арен в Европе, «джунглями», а 20 000 болельщиков «Панатинаикоса», которые пришли поддержать свою команду и которыми я горжусь – «животными».

Я больше не буду вас предупреждать по этому поводу. Не ищите причин своей вины где-то еще; вместо этого посмотрите на свои собственные действия, которым нет места в спорте», – заявил главный тренер «Пао».

После 3-го матча финальной серии чемпионата Греции между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» (88:99, 1-2) генеральный менеджер гостей Никос Лепениотис назвал арену OAKA «джунглями».