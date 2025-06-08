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Алексей Саврасенко: «Сабонис выходил на площадку, чтобы делать сказку»

Чемпион Европы в составе сборной России рассказал о своем кумире.

«Своего кумира я всегда видел по телевизору.

Конечно, его интеллект сразу выделяется: его передачи, как он видит поле, как он играет под кольцом, как он взаимодействует с партнерами. Это просто фантастика. И когда ты смотришь по телевизору и учишься на его играх, а потом тебе посчастливилось играть против него – это дорогого стоит. Тогда Арвидас Сабонис уже заканчивал свою карьеру – он приехал заканчивать у себя на родине. И вот эти вот дерби ЦСКА – «Жальгирис», конечно, были незабываемые. И на такие матчи у нас всегда был аншлаг. Великий игрок.

- Когда ты встречаешь такую легенду, на котором ты рос, сердечко стучало или ты спокойно готовился?

– Знаешь, когда мы выходим на важный матч, мандраж всегда есть, только ты должен его перебороть. Либо не дать сопернику показать, что у тебя там екает или еще что-то. Поэтому да, вот эти переживания, безусловно, были, но там был такой тренер, как Душан Ивкович, который сразу мандраж убирал еще до начала матча. Самое главное – это выйти и выполнить ровно столько, сколько от тебя требует тренер.

- Сейчас весь мир говорит о Йокиче, который настолько универсален, может и бросить, и коммуницирует с партнерами, интегрирует всех, но по факту Арвидас Сабонис сделал это задолго до Йокича…

– Здесь сложно сравнить, потому что Йокич приехал в НБА в молодом возрасте, а Арвидас Сабонис приехал в НБА уже с травмами. У него была серьезная операция на ахилле и все остальное, но его баскетбольный интеллект был налицо. Понимаешь, этот человек, когда выходил на площадку, делал какую-то такую сказку. И я уверен, что многие болельщики ходили конкретно посмотреть на этого игрока. Вот как ходят на Леброна Джеймса, Кобе Брайанта, на Майкла Джордана. Всегда приятно смотреть на таких вот живых легенд, поучиться чему-то у них.

Поэтому здесь параллель сложно подводить, потому что разные поколения игроков – когда играл Арвидас Сабонис, был один баскетбол, сейчас он более динамичный, быстрый, сейчас ценятся универсальные игроки, которые могут играть на нескольких позициях, 3-4, 4-5. Таких явных классических центровых сейчас уже нет, как когда-то были Арвидас Сабонис, Шакил О’Нил, их становится все меньше и меньше с каждым годом», – сказал Саврасенко.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: PonkraShow
logoЖальгирис
logoНикола Йокич
logoАлексей Саврасенко
logoАрвидас Сабонис
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