Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»
4-кратный чемпион считает, что «Оклахома» упустила важную победу.
«Я сидел и смотрел, как «Тандер» вели с двузначным отрывом. Фанаты сходили с ума, трибуны ревели. В такой момент, на домашней арене, ты обязан добить оппонента.
Это не просто очередной матч – это финал НБА. Это борьба за чемпионство, тут нужно быть хладнокровнее, нужно быть убийцей. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца», – сказал О′Нил.
«Оклахома» уступила в первом матче финала (110:111), ведя 9 очков за 3 минуты до конца.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница NBA TV в соцсети X
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