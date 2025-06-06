Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»

4-кратный чемпион считает, что «Оклахома» упустила важную победу.

«Я сидел и смотрел, как «Тандер» вели с двузначным отрывом. Фанаты сходили с ума, трибуны ревели. В такой момент, на домашней арене, ты обязан добить оппонента.

Это не просто очередной матч – это финал НБА . Это борьба за чемпионство, тут нужно быть хладнокровнее, нужно быть убийцей. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца», – сказал О′Нил.

«Оклахома» уступила в первом матче финала (110:111), ведя 9 очков за 3 минуты до конца.