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Николя Батюм: «Всегда говорю, что Тайрон Лю спас мою карьеру»

Форвард «Клипперс» рассказал о том, как попал в клуб из Лос-Анджелеса.

«Всегда говорю, что Тайрон Лю спас мою карьеру. Так и было. Когда меня отчислили из «Шарлотт» – когда Воджнаровски написал об этом в твиттере – я узнал об этом именно так.

- Серьезно? Тебя даже не предупредили? Просто... 

– Я был во Франции, и это правдивая история. Я был во Франции – у нас разница во времени -убирал в гостиной игрушки сына перед тем, как уложить его спать, и тут у меня зазвонил телефон. «Николя Батюм отчислен». Вот так я и узнал. 

- Хорошее дело. 

– Спасибо. Сейчас это смешно, но тогда я подумал: «Ладно, наверное, пора заканчивать». Я почти решил, что все. Думал: «Кто вообще захочет меня взять после такого?» Но тут телефон разрывается: и да, конечно, больше всех мной заинтересовались «Клипперс». Со мной связались все: Кавай, Пи Джей, Тай Лю, Лоуренс Фрэнк, Стив Балмер – все. Ну, я подумал: «А почему бы и нет?» Потому что, мне кажется, наши истории тогда совпали: «Пузырь», мой сезон. Так что я решил: «Может, стоит объединиться», – рассказал Батюм. 

Батюм присоединился к «Клипперс» в 2020-м году после отчисления из «Хорнетс».

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст The Young Man and the Three
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