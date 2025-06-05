Николя Батюм о том, что Гилджес-Александер выпрашивает фолы: «Чушь. Он просто хорош»

Батюм высказался о том, что Гилджес-Александера обвиняют в выпрашивании фолов.

«Чушь. По-моему, это чушь. Он просто хорош.

Я смотрел четвертый матч вместе с сыном. И сын говорит: «Это не фол». Я такой: «Нет, это фол». Он злился, потому что болел за Руди Гобера.

Они изменили правила из-за Кевина Дюрэнта . Дюрэнт великолепно умел зарабатывать фолы. Из-за него эта тема начала обсуждаться еще 10-15 лет назад», – сказал форвард «Клипперс».