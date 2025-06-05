Николя Батюм о том, что Гилджес-Александер выпрашивает фолы: «Чушь. Он просто хорош»
Батюм высказался о том, что Гилджес-Александера обвиняют в выпрашивании фолов.
«Чушь. По-моему, это чушь. Он просто хорош.
Я смотрел четвертый матч вместе с сыном. И сын говорит: «Это не фол». Я такой: «Нет, это фол». Он злился, потому что болел за Руди Гобера.
Они изменили правила из-за Кевина Дюрэнта. Дюрэнт великолепно умел зарабатывать фолы. Из-за него эта тема начала обсуждаться еще 10-15 лет назад», – сказал форвард «Клипперс».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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