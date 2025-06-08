Рик Карлайл: «Никто не хочет смотреть растянутый на три часа конкурс штрафных бросков вместо матча НБА»

Главный тренер «Индианы» порассуждал об изменениях в позволяемом уровне контакта.

«Игра стала более жесткой за последние полтора года после изменений в трактовках правил. Я считаю, что это правильный путь. Никто не хочет смотреть растянутый на три часа конкурс штрафных бросков вместо матча НБА .

В лиге достаточно защитных команд, которые мало фолят. «Бостон» приходит на ум. Мы же все еще работаем над тем, чтобы меньше нарушать правила», – сказал Карлайл .

В первом матче финала между «Оклахомой» и «Индианой» команды пробили всего 45 штрафных бросков.

Шэй Гилджес-Александер , получивший от фанатов прозвище «торговец штрафными», исполнил 8 попыток с линии, что лишь немногим меньше его среднего показателя за сезон (8,8).