Рик Карлайл: «Никто не хочет смотреть растянутый на три часа конкурс штрафных бросков вместо матча НБА»
Главный тренер «Индианы» порассуждал об изменениях в позволяемом уровне контакта.
«Игра стала более жесткой за последние полтора года после изменений в трактовках правил. Я считаю, что это правильный путь. Никто не хочет смотреть растянутый на три часа конкурс штрафных бросков вместо матча НБА.
В лиге достаточно защитных команд, которые мало фолят. «Бостон» приходит на ум. Мы же все еще работаем над тем, чтобы меньше нарушать правила», – сказал Карлайл.
В первом матче финала между «Оклахомой» и «Индианой» команды пробили всего 45 штрафных бросков.
Шэй Гилджес-Александер, получивший от фанатов прозвище «торговец штрафными», исполнил 8 попыток с линии, что лишь немногим меньше его среднего показателя за сезон (8,8).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница NBA TV в соцсети X
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