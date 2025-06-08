Реджи Миллер выложил видео с реакцией семьи на победный бросок Тайриза Халибертона в 1-м матче
Реджи Миллер показал свою реакцию на победу «Индианы» в 1-м матче.
59-летний легендарный игрок «Индианы» Реджи Миллер выложил в соцсети видеозапись с камеры наблюдения в своем доме, на которой запечатлена реакция его семьи на победный бросок Тайриза Халибёртона в первом матче финальной серии против «Оклахомы» (111:110, 1-0).
Халибертон принес «Пэйсерс» победу точным броском в прыжке за 0,3 секунды до конца.
Второй матч финальной серии состоится в воскресенье, 8 июня.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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