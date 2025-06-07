Эксперт Эммануэль Ачо: «Если судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки, то он не будет считаться суперзвездой на протяжении всей карьеры»
Эммануэль Ачо заявил, что нельзя судить о Халибертоне по его результативности.
«Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Если судить о рыбе по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой».
Я не хочу судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки. Потому что если судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки, то он не будет считаться суперзвездой на протяжении всей карьеры.
Я считаю, что нужно судить о Халибертоне так же, как о рыбе – по способности плавать. О Халибертоне нужно судить по его способности задействовать партнеров», – сказал бывший игрок НФЛ, ныне спортивный эксперт.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Facility в соцсети X
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