Эксперт Эммануэль Ачо: «Если судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки, то он не будет считаться суперзвездой на протяжении всей карьеры»

Эммануэль Ачо заявил, что нельзя судить о Халибертоне по его результативности.

«Альберт Эйнштейн как-то сказал: «Если судить о рыбе по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой».

Я не хочу судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки. Потому что если судить о Тайризе Хэлибертоне по его способности набирать очки, то он не будет считаться суперзвездой на протяжении всей карьеры.

Я считаю, что нужно судить о Халибертоне так же, как о рыбе – по способности плавать. О Халибертоне нужно судить по его способности задействовать партнеров», – сказал бывший игрок НФЛ, ныне спортивный эксперт.