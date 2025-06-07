Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»

Тайриз Халибертон высказался о критике в свой адрес.

«Я думаю, что слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке и к тому, как он выглядит. Его всегда критиковали, когда я пришел в НБА . Я думаю, что это одна из главных причин.

И я думаю, что мое влияние на игру не всегда отображается в статистическом отчете. Многие болельщики оценивают игру, глядя на статистику, а мои показатели иногда выглядят не так, как должны. Это тоже одна из причин», – сказал разыгрывающий «Индианы».