Тайриз Халибертон: «Слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке»
Тайриз Халибертон высказался о критике в свой адрес.
«Я думаю, что слово «нестандартный» можно легко применить к моему броску в прыжке и к тому, как он выглядит. Его всегда критиковали, когда я пришел в НБА. Я думаю, что это одна из главных причин.
И я думаю, что мое влияние на игру не всегда отображается в статистическом отчете. Многие болельщики оценивают игру, глядя на статистику, а мои показатели иногда выглядят не так, как должны. Это тоже одна из причин», – сказал разыгрывающий «Индианы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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