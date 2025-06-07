«Индиана» выиграла 4 матча текущего плей-офф, суммарная вероятность на победу в которых была 1 к 1500000
«Пэйсерс» совершают практически невозможное.
«Индиана» оказалась сильнее во 2-й игре игре серии первого раунда с «Милуоки», имея 2,1% шанса на победу.
Также «иноходцы» смогли одержать верх во втором матче серии второго раунда против «Кливленда» (4,1%), в 1-й игре финала Востока против «Нью-Йорка» (0,3%) и в первом матче финала с «Оклахомой» (2,6%).
Как подсчитал журналист Тайлер Смит, вероятность того, что все четыре встречи сложатся в пользу «Пэйсерс» равняется 0,0000006716 (1 к 1500000).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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