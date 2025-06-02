Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» уступил «Милану» во 2-м матче серии

Сегодня, 2 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.

«Милан » (5) сравнял счет в серии с «Виртусом » (1). Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) Второй матч Счет в серии равный – 1-1. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.