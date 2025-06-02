Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» уступил «Милану» во 2-м матче серии
Сегодня, 2 июня, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
«Милан» (5) сравнял счет в серии с «Виртусом» (1).
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
Счет в серии равный – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?2757 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости