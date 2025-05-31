Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» повел 1-0 в серии с «Миланом». Шенгелия забросил победный мяч

Сегодня, 31 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.

Лэй-ап Торнике Шенгелии за 7 секунд до конца принес «Виртусу » (1) победу над «Миланом » (5) в 1-м матче 1/2 финала. Чемпионат Италии 1/2 финала (до 3 побед) Первый матч «Виртус» ведет в серии – 1-0. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.