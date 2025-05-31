Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Виртус» повел 1-0 в серии с «Миланом». Шенгелия забросил победный мяч
Сегодня, 31 мая, в рамках чемпионата Италии прошел один полуфинальный матч.
Лэй-ап Торнике Шенгелии за 7 секунд до конца принес «Виртусу» (1) победу над «Миланом» (5) в 1-м матче 1/2 финала.
Чемпионат Италии
1/2 финала (до 3 побед)
Первый матч
«Виртус» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто станет чемпионом НБА?865 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости