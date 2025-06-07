Телерейтинги 3-го матча финальной серии чемпионата Греции почти достигли 50%

Аудитория 3-го матча между «Панатинаикосом» и «Олимпиакосом» достигала 48,2%.

Согласно первоначальным данным в Греции, канал ERT3 во время показа матча преобладал над конкурентами среди всех каналов с общенациональным охватом с долей 24,2% в целом и 30,1% в динамической аудитории (18-54).

Матч в среднем смотрели около 885 000 зрителей, в то время как охват достиг 1 999 000.

Самая высокая зрительская аудитория была зафиксирована среди мужчин (35%). В возрастной группе 35-54 лет она достигла 40,8%, а на минутном уровне – 48,2% (почти каждый второй зритель смотрел ERT3), превзойдя конкурентов с большим отрывом.

«Олимпиакос » на выезде справился с «Панатинаикосом » и вышел вперед в серии (99:88, 2-1).