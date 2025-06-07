Мустафа Фалль пропустит большую часть сезона-2025/26 из-за травмы колена
Мустафа Фалль выбыл на год из-за серьезной травмы колена.
Центровой «Олимпиакоса» порвал надколенное сухожилие во время вчерашнего третьего матча финальной серии чемпионата Греции с «Панатинаикосом» (99:88, 2-1).
Фалль выбыл из строя на 10-12 месяцев, что означает, что он пропустит большую часть следующего сезона.
В этом сезоне Фолл Фалль 35 матчей в Евролиге, в среднем набирая 5,8 очка и 2,9 подбора.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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