Мустафа Фалль пропустит большую часть сезона-2025/26 из-за травмы колена

Мустафа Фалль выбыл на год из-за серьезной травмы колена.

Центровой «Олимпиакоса » порвал надколенное сухожилие во время вчерашнего третьего матча финальной серии чемпионата Греции с «Панатинаикосом » (99:88, 2-1).

Фалль выбыл из строя на 10-12 месяцев, что означает, что он пропустит большую часть следующего сезона.

В этом сезоне Фолл Фалль 35 матчей в Евролиге , в среднем набирая 5,8 очка и 2,9 подбора.