«Панатинаикос» подаст в суд на Эвана Фурнье после инцидента в 3-м матче финала греческой лиги

Непристойный жест защитника может иметь дальнейшие последствия.

Фурнье был удален с площадки в 3-й игре финала чемпионата Греции за жест в адрес фанатов «Панатинаикоса ». Кто-то из них в ответ выбросил на площадку рекламный щиток, что вынудило судей приостановить игру и отправить команды на скамейки

Сразу после игры несколько болельщиков «Пао» отправились в полицейский участок, чтобы подать официальную жалобу на Фурнье. По данным SDNA, они обвинили его в оскорбительном поведении, что переводит инцидент в правовое поле.

«Панатинаикос» также выпустил официальное заявление, объявив о намерении привлечь Фурнье к ответственности.

Клуб назвал поведение игрока «самым провокационным жестом в истории профессионального баскетбола Греции» и подчеркнул, что примет все возможные законные меры в ответ.