«Панатинаикос» подаст в суд на Эвана Фурнье после инцидента в 3-м матче финала греческой лиги
Непристойный жест защитника может иметь дальнейшие последствия.
Фурнье был удален с площадки в 3-й игре финала чемпионата Греции за жест в адрес фанатов «Панатинаикоса». Кто-то из них в ответ выбросил на площадку рекламный щиток, что вынудило судей приостановить игру и отправить команды на скамейки
Сразу после игры несколько болельщиков «Пао» отправились в полицейский участок, чтобы подать официальную жалобу на Фурнье. По данным SDNA, они обвинили его в оскорбительном поведении, что переводит инцидент в правовое поле.
«Панатинаикос» также выпустил официальное заявление, объявив о намерении привлечь Фурнье к ответственности.
Клуб назвал поведение игрока «самым провокационным жестом в истории профессионального баскетбола Греции» и подчеркнул, что примет все возможные законные меры в ответ.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Basket News
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