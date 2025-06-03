  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Ведищев о решении возглавить «Локо»: «Уверен на сто процентов, что это было правильное решение»
0

Андрей Ведищев о решении возглавить «Локо»: «Уверен на сто процентов, что это было правильное решение»

Андрей Ведищев заявил, что не жалеет о решении возглавить «Локомотив-Кубань».

«Я никогда ни о чем не жалею, уверен на сто процентов, что это было правильное решение. Намного лучше стал понимать ситуацию, на кого делать ставку.

Однозначно, в составе будут значительные изменения в следующем сезоне. Будем смотреть, надо выдохнуть и все взвесить. Не знаю, как будет дальше, но дальше будем идти только с ребятами, которые имеют характер и желание выигрывать в каждом матче – независимо от соперника и его статуса. Только с этими ребятами мы можем выиграть что-то; с остальными можно принимать участие. Я как-то не хочу на это тратить свое время.

Вы уже обсудили с президентом клуба продление контракта с главным тренером?

Я пока не решил. Это не так просто, как вам кажется. Если вам кажется, что это просто, то я вам скажу, что это самая сложная работа.

Пока не знаю, готов ли я продолжать. Но точно знаю, что этот сезон пошел на пользу клубу», – сказал президент и главный тренер «Локомотива-Кубань».

Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoЛокомотив-Кубань
logoАндрей Ведищев
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. За 3-е место. 46 очков Найта и Кина на двоих принесли УНИКСу победу над «Локомотивом-Кубань» и бронзу Лиги ВТБ
522 июня, 19:12
«Уралмаш» намерен расстаться с Джеремайей Мартином. «Локо» – главный претендент на игрока
1 июня, 14:44
Патрик Миллер: «В прошлом году закончили четвертыми. Очень хочу сделать шаг выше»
31 мая, 17:18
Андрей Лопатин о 3-м матче: «Не сдавались и имели шансы выиграть»
31 мая, 16:47
Главные новости
Шакил О′Нил: «Это не просто очередной матч – это финал НБА. Если у тебя получилось опрокинуть соперника, нужно довести дело до конца»
8 минут назад
Победный бросок Тайриза Халибертона стал лучшим моментом игрового дня НБА
33 минуты назадВидео
Рик Карлайл: «Нам повезло, но не на пустом месте»
3сегодня, 09:13
«Финикс» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта на Карла-Энтони Таунса
13сегодня, 08:48
Тайриз Халибертон: «Все эти броски, которые залетают, я отрабатываю каждый день, играя один на один с нашими запасными»
14сегодня, 08:23
«Индиана» вела в счете по ходу первого матча в общей сложности 0,3 секунды
9сегодня, 07:46
Тайриз Халибертон реализовал 13 из 15 бросков, когда мог сравнять счет или вывести команду вперед в последние 90 секунд игры
7сегодня, 07:35
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» примет ЦСКА в 5-й игре серии
3сегодня, 07:20
«Индиана» стала третьей командой, отыгравшей 15 очков в четвертой четверти плей-офф
2сегодня, 06:58Видео
Шакил О′Нил: «Индиана» однозначно украла эту победу, она плохо играла»
25сегодня, 06:27
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Анадолу Эфес» встретится с «Бешикташем» в 1-й игре серии
сегодня, 09:00
ACB. 1/4 финала. «Реал» встретится с «Басконией», «Барселона» примет «Уникаху» во 2-х матчах серий
сегодня, 09:00
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» сыграет с «Бурком» во 2-м матче серии
сегодня, 09:00
Чемпионат Греции. Финал. «Панатинаикос» примет «Олимпиакос» в 3-м матче возобновленной серии
1сегодня, 09:00
Личный тренер ШГА: «В лиге есть настоящие «продавцы штрафных», но Шэй не один из них»
3сегодня, 08:01
Джейсон Ричардсон: «Дэнни Фортсон садится на скамейку и достает бритву из носка»
сегодня, 07:30
Кевин Янг подписал долгосрочное продление контракта с университетом Бригама Янга
сегодня, 07:08
Адам Сильвер: «Данные не подтверждают, что уменьшение числа матчей снизит риск травм»
5сегодня, 06:36
«Абсолютно нет». Рик Питино не хочет тренировать «Нью-Йорк»
сегодня, 06:28
«Вот он – рецепт сегодняшнего успеха!» Тайриз Халибертон провел пресс-конференцию, положив на стол свои новые именные кроссовки
7сегодня, 05:45Фото