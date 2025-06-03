Андрей Ведищев о решении возглавить «Локо»: «Уверен на сто процентов, что это было правильное решение»

Андрей Ведищев заявил, что не жалеет о решении возглавить «Локомотив-Кубань».

«Я никогда ни о чем не жалею, уверен на сто процентов, что это было правильное решение. Намного лучше стал понимать ситуацию, на кого делать ставку.

Однозначно, в составе будут значительные изменения в следующем сезоне. Будем смотреть, надо выдохнуть и все взвесить. Не знаю, как будет дальше, но дальше будем идти только с ребятами, которые имеют характер и желание выигрывать в каждом матче – независимо от соперника и его статуса. Только с этими ребятами мы можем выиграть что-то; с остальными можно принимать участие. Я как-то не хочу на это тратить свое время.

Вы уже обсудили с президентом клуба продление контракта с главным тренером?

Я пока не решил. Это не так просто, как вам кажется. Если вам кажется, что это просто, то я вам скажу, что это самая сложная работа.

Пока не знаю, готов ли я продолжать. Но точно знаю, что этот сезон пошел на пользу клубу», – сказал президент и главный тренер «Локомотива-Кубань».