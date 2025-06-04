Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Виллербан» выиграл у «Монако» в 1-м матче серии
Сегодня, 3 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.
«Виллербан» (2) выиграл у «Монако» (3) в 1-м матче серии (94:74, 1-0).
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Первый матч
«Виллербан» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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