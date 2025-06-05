Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Монако» в гостях сравнял счет в серии с «Виллербаном»
Сегодня, 5 июня, прошел один матч 1/2 финала плей-офф чемпионата Франции.
«Виллербан» (2) проиграл «Монако» (3) во втором домашнем матче. Счет в серии сравнялся.
Чемпионат Франции
Плей-офф
1/2 финала (до 3 побед)
Второй матч
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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