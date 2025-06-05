«Монако» и агент Георгиоса Папаянниса отрицают задержки выплаты зарплат в клубе

«Монако» подошел к полуфиналам чемпионата Франции в нестабильной ситуации.

К отстранению разыгрывающего Майка Джеймса добавилась история издания BeBasket, которое рассказывает о проблемах клуба с выплатой зарплат.

Издание сообщило, что Ник Калатес, Георгиос Папаяннис и Донатас Мотеюнас вовремя не получили причитающиеся им суммы, что привело к бойкоту тренировки и угрозам штрафа со стороны клуба.

В этой обстановке «Монако» крупно уступил «Виллербану» в 1-м матче серии.

Клуб опровергает эту информацию. К нему присоединился агент Папаянниса Николаос Спанос, обвинивший журналистов в непрофессионализме.