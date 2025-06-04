Андреас Пистиолис об уходе Алексы Аврамовича в «Дубай»: «Слухи есть слухи, мы не обращаем на это внимания»

Андреас Пистиолис прокомментировал сообщения об уходе Аврамовича в «Дубай».

«Слухи есть слухи, мы не обращаем на это внимания.

С чем связана его слабая игра? Сердце Алексы там, где нам надо. Он делает все возможное для победы команды в каждом матче, усердно работает как в играх, так и на тренировках», – сказал главный тренер ЦСКА .

Согласно источникам BasketNews, сербский атакующий защитник договорился о трехлетнем контракте с новичком Евролиги «Дубаем ».