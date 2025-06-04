Андреас Пистиолис об уходе Алексы Аврамовича в «Дубай»: «Слухи есть слухи, мы не обращаем на это внимания»
Андреас Пистиолис прокомментировал сообщения об уходе Аврамовича в «Дубай».
«Слухи есть слухи, мы не обращаем на это внимания.
С чем связана его слабая игра? Сердце Алексы там, где нам надо. Он делает все возможное для победы команды в каждом матче, усердно работает как в играх, так и на тренировках», – сказал главный тренер ЦСКА.
Согласно источникам BasketNews, сербский атакующий защитник договорился о трехлетнем контракте с новичком Евролиги «Дубаем».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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